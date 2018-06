Brand in Londoner Fünf-Sterne-Hotel

In einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des Londoner Kaufhauses Harrods ist ein Grossbrand ausgebrochen. Wie die Londoner Feuerwehr mitteilte, kämpften am Mittwoch rund 120 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen gegen das Feuer im Mandarin Oriental.

Das zwölfstöckige Luxushotel hat 198 Zimmern und Suiten. Der Brand in dem roten Backsteingebäude mit viel Rauch war in London weithin sichtbar. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

Der Notruf war demnach um 15.55 Uhr Ortszeit (16.55 Uhr MEZ) eingegangen. «Da sich die Lage noch entwickelt, können wir derzeit keine weiteren Details nennen», sagte ein Pressesprecher des Mandarin Oriental.

In der Nähe des Hotels im Viertel Knightsbridge wurden mehrere normalerweise viel befahrene Kreuzungen gesperrt. Ausserdem wurde ein Eingang zur nahegelegenen U-Bahn-Haltestelle Knightsbridge geschlossen, wie der Betreiber mitteilte.

Keine Verletzten unter den Hotelmitarbeitern

Angestellte des Hotels seien evakuiert und in den nahegelegenen Hide Park begleitet worden, berichtete BBC. «Von uns ist niemand verletzt», sagte ein Hotelmitarbeiter dem Sender. «Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen wir nicht. Der Feueralarm ging los und wir wurden alle aufgefordert, nach draussen zu gehen.»

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j — Jack (@jackwmartin_) June 6, 2018

Unter den Evakuierten befand sich offenbar auch Popstar Robbie Williams: Laut «Daily Mail» musste er das Gebäude über die Feuertreppe verlassen.

Renovationen in Millionenhöhe

Das Hotel am berühmten Hyde Park war 1902 eröffnet und 1996 von der Hotelkette Mandarin Oriental übernommen worden. In seiner Nähe befinden sich unter anderem das Luxuskaufhaus Harrods sowie die deutsche und die französische Botschaft.

Laut der Webseite des Hotels sind erst vor einer Woche Renovationsarbeiten in Millionenhöhe beendet worden. Es handelte sich um die teuersten Erneuerungsarbeiten in der 115-jährigen Geschichte. Das Gebäude gehörte früher der britischen Königsfamilie, berichtet BBC. Im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten für Prinz William und Herzogin Kate 2011 wurden darin britische und ausländische Königsfamilien beherbergt. (nag/SDA)