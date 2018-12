In einem Hochhaus in Berlin ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Medienberichten zufolge waren mehrere Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen. 90 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren ausgerückt.

Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die eingeschlossenen Personen konnten befreit werden. Die Berliner Feuerwehr hat drei Personen und einen Hund aus dem dreizehnstöckigen Gebäude gerettet. Dies teilt sie über Twitter mit. Eine Person wurde demnach ins Spital gebracht.