Brände zerstören zwei Gebäude im Thurgau

Am Mittwochmorgen geriet in Hörhausen die Produktionshalle einer Schreinerei in Vollbrand. Es gab Sachschaden, aber keine Verletzten. Abgeklärt wird der mögliche Zusammenhang mit einem weiteren Brand im nahen Wigoltingen.

Mehrere Personen hatten kurz nach 4.20 Uhr den Brand im Firmengebäude an der Hauptstrasse bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei die Produktions- und Lagerhalle der Schreinerei in Vollbrand gestanden, teilte die Thurgauer Polizei am Mittwoch mit.