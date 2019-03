Die Unglücksmaschine, die von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in die kenianische Metropole Nairobi fliegen sollte, war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start abgestürzt. Alle 149 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Am Absturzort beim Dorf Tulu Fara rund 60 Kilometer östlich von Addis Abeba suchten am Montag Ermittler weiter nach Wrackteilen und menschlichen Überresten. Ein grosser Krater zeugte von der Wucht des Aufpralls. Ein Augenzeuge, Tegegn Dechasa, sagte der AFP, die Maschine habe schon in der Luft gebrannt. Beim Aufprall habe es eine «grosse Explosion» gegeben.

Airlines reagieren auf das Unglück

Nach dem Absturz der Maschine am Sonntag muss der Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 in diversen Ländern auf dem Boden bleiben. Indonesien, China und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft erklärten ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen. «Auch wenn wir die Unglücksursache nicht genau kennen, haben wir uns entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmassnahme am Boden zu belassen», begründete Ethiopian Airlines am Montag das Startverbot.

Bilder: Schweres Flugzeugunglück in Äthiopien