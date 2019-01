Der Wochenbeginn sei in Sachen Wetter vergleichsweise ruhig. Allerdings handle es sich dabei nur um eine kurze Verschnaufpause, denn schon in der Nacht auf Dienstag würde ein neues Frontensystem die Schweiz erreichen. Zudem würde sich die Bewölkung auch in den Bergen wieder verdichten, es beginne bis in tiefe Lagen zu schneien, schreibt Meteonews in der Mitteilung vom Montag.