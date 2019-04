Berner Ehepaar soll bei Anschlag in Sri Lanka gestorben sein

Am Montag wollte das Ehepaar K. (60) und K. V.* (55) von seinen Ferien in Sri Lanka in die Schweiz zurückkehren. Stattdessen herrscht traurige Gewissheit: Die beiden sind gemäss einem Bericht von «20 Minuten» bei den Anschlägen auf die christliche Minderheit in Sri Lanka ums Leben gekommen. Das Paar hinterlasse eine Tochter (24) und einen Sohn (18), der beim Anschlag verletzt worden sein soll, wie lokale Medien berichten.