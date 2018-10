Berichte: Schütze kündete Tat auf rechtem Portal an

Bei dem Täter, der bei einem antisemitisch motivierten Attentat in einer Synagoge in Pittsburgh mehrere Menschen erschossen hat, handelt es sich nach Angaben von US-Beamten um einen 46-jährigen Weissen namens Robert B. US-Medien zufolge schrieb ein Mann mit diesem Namen einige Stunden vor der Tat auf der rechtsgerichteten Internetplattform «Gab», er könne nicht mehr tatenlos zusehen, wie seine Leute von HIAS (einer jüdischen Flüchtlingsorganisation) geschlachtet würden. «Scheiss auf eure Perspektive, ich mache mich auf.»

Der Täter hatte am Samstag während einer Taufzeremonie für ein Baby in der «Tree-of-Life»-Synagoge das Feuer eröffnet, sagte der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania, Josh Shapiro. Laut Wendell Hissrich, Direktor für Öffentliche Sicherheit bei der Stadt Pittsburgh, kamen beim dem Angriff elf Menschen ums Leben, mehrere wurden verletzt, darunter auch vier Polizisten, aber keine Kinder. Dennoch sagte der FBI-Agent Bob Jones: «Es ist der schlimmste Tatort, den ich in 22 Jahren Berufserfahrung gesehen habe.» Die Tat wird von den Behörden als Hassverbrechen eingestuft. Der Angreifer hatte mehrere Schusswaffen bei sich. Nach ersten Erkenntnissen besass er sie legal.

Den Behörden zufolge sei der Schütze zunächst in die Synagoge gerannt und habe Medienberichten zufolge gerufen: «Alle Juden müssen sterben.» Danach soll er das Feuer auf die Besucher der Synagoge eröffnet haben. Beim Verlassen des Gotteshauses traf er zunächst auf einen Polizisten, auf den er sofort schoss. Anschliessend verschanzte er sich in einem oberen Stockwerk der Synagoge und feuerte auf die Spezialeinsatzkräfte, die wenig später eintrafen. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei und anschliessenden Verhandlungen habe der Schütze aufgegeben. Die Beamten nahmen ihn fest und durchsuchten das Gebäude. Nach offiziellen Angaben wird der Mann im Krankenhaus mit Schusswunden behandelt.

Die «Tree-of-Life»-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Grossraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein.

Auch in anderen Gegenden der USA wurden sofort die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert. In Squirrel Hill, wo die Synagoge steht, leben seinen Angaben zufolge rund 50 Prozent der im Grossraum Pittsburgh ansässigen Juden. Finkelstein zeigte sich erschüttert: «So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel.»

Trump: «Das Resultat hätte viel besser sein können»

US-Präsident Donald Trump verurteilte nach Wahlkampfauftritten in den Bundesstaaten Indiana and Illinois den «Hass» in den USA. Die Attacke in den USA sei «verheerender» als befürchtet. Reportern sagte er: Die Schiesserei habe «wenig zu tun» mit den bestehenden Waffengesetzen. Hätte die Synagoge eine bewaffnete Wache gehabt, hätte «das Resultat viel besser sein können». Gleichzeitig forderte er einen höheren Einsatz der Todesstrafe und eine schnellere Ausführung: «Ich denke, die Todesstrafe sollte wieder stärker in Mode kommen.»

Video - Trump spricht sich für schnellere Todesstrafen aus

First Lady Melania Trump schrieb: «Mein Herz blutet.» Die Gewalt müsse aufhören. Der US-Vizepräsident Mike Pence twitterte: «Lasst uns beten für die Toten, die Verletzten, alle betroffenen Familien und unsere mutigen Erste-Hilfe-Kräfte!» Der Gouverneur des US-Bundesstaats Pennsylvania, Tom Wolf, twitterte, notwendig seien Massnahmen, um derartige «Tragödien» künftig zu verhindern. Diese Gewalt dürfe nicht «als normal akzeptiert» werden. In den Vereinigten Staaten sterben jährlich mehr als 30.000 Menschen durch Schusswaffen.

Jüdischer Weltkongress schockiert

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu verurteilte die Schüsse scharf. «Mein Herz ist gebrochen und ich bin angewidert von der mörderischen Attacke auf eine Synagoge in Pittsburgh», sagte Netanyahu in einem Video-Statement. «Das gesamte israelische Volk trauert mit den Familien der Toten.» Er sicherte den Betroffenen und Hinterbliebenen Unterstützung zu. «Wir stehen zusammen mit dem Amerikanischen Volk im Angesicht dieser furchtbaren antisemitischen Brutalität», sagte er.

Der israelische Generalkonsul in New York, Dani Dayan, hatte zuvor erklärt, das Geschehen werde als innere Angelegenheit Israels betrachtet, auch wenn es Tausende Kilometer von Israel entfernt passiert sei.

Der Jüdische Weltkongress (WJC) zeigte sich schockiert. Bei dem Vorfall handle es sich um einen «abscheulichen Terrorakt», sagte WJC-Präsident Ronald Lauder laut Mitteilung am Samstag in New York. «Das war ein Angriff nicht nur auf die jüdische Gemeinde, sondern auf ganz Amerika.»

(nag/afp/nlu)