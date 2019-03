Am höchsten Berg Grossbritanniens im Norden Schottlands ereignete sich am Dienstag ein Unglück. Nach einer Lawine kamen drei Personen ums Leben, die vierte wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Laut der Zeitung «Blick», die sich auf einen Bericht des britischen «The Telegraph» stützt, soll es sich bei den verunglückten Kletterern um Schweizer handeln. Das EDA in Bern hat diese Vermutung allerdings noch nicht bestätigt.