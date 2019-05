Bergsteiger stirbt beim Kleinen Mythen

Das Unglück ereignete sich beim Nebengipfel des Kleinen Mythen, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte.

Zwei Bergsteiger waren nach 13 Uhr am Aufsteigen. Als sich der vordere an einem Felsblock hochzog, löste sich dieser und fiel talwärts. Der nachfolgende Bergsteiger konnte sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von den herabstürzenden Felsmassen etwa 200 Meter weit mitgerissen. Dabei erlitt der 34-Jährige tödliche Verletzungen.