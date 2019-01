Nachdem in der Region Flumserberg bereits am Samstagmorgen der Strom ausgefallen war, standen die Bergbahnen zur Mittagszeit erneut still. Das berichtete ein Tamedia-Journalist vor Ort. Auch Restaurants sind wieder betroffen. Erneut seien bei diversen Bahnen mit Diesel betriebene Notstromaggregate im Einsatz, um die auf Bahnen festsitzenden Schneesportler zu bergen.