Nachdem in der Region Flumserberg bereits am Samstagmorgen der Strom ausgefallen war, standen die Bergbahnen zur Mittagszeit erneut still. Das berichtete ein Tamedia-Journalist vor Ort. Auch Restaurants waren wieder betroffen. Auf den Bahnen festsitzende Schneesportler konnten geborgen werden, in dem die Anlagen zwischenzeitlich mit Notstromaggregaten betrieben wurden. Um 13.20 liefen die allermeisten Anlagen wieder.