Bayerische Polizei sorgt mit Falschmeldung für Lacher

«Mir ist übel. Moritz ist hässlich. Über alle Massen» – mehr steht nicht in der Medienmitteilung der Polizeiinspektion Straubing, die am Mittwoch offenbar an diverse Empfänger ging.

«Breaking News erreichen uns per E-Mail», frotzelt der Bayerische Rundfunk Niederbayern daraufhin via Twitter. Man frage sich, wer Moritz sei. Und warum er so hässlich sei.

Einige Fragen sind aber noch offen: Wer ist Moritz? Warum ist er so hässlich? Und: Gibt es Fotos? ???? pic.twitter.com/Ez6LjaxtaG — BR_Niederbayern (@BR_Niederbayern) January 24, 2018

«Bezüge zu Mitarbeitern sind durchaus möglich»

«Lieber User, wir wissen nicht, warum Moritz so hässlich ist», anwortet die Polizei Niederbayern prompt. Der Pressebericht stamme von der Polizeiinspektion Straubing. «Evtl. liegt dort auch ein Foto vom hässlichen Moritz vor.»

Auf Nachfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet erklärt Herr Gaisbauer, Polizeipräsidiums-Sprecher: «Wir hatten heute Morgen Probleme mit den Umlauten, deshalb haben wir eine Test-Mail verfasst. Aus Versehen haben wir den Verteiler nicht gelöscht.»

Man habe schon viel Feedback bekommen, so Gaisbauer. Die meisten Reaktionen seien lustig. Eine Frage bleibt aber offen: Gibt es Moritz tatsächlich? «Sagen wir es mal so: Bezüge zu Mitarbeitern sind durchaus möglich.»

