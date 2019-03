Sie ist weiterhin faltenfrei und fotogen, körperlich gut drauf und in aller Welt zu Hause. Dabei hat Barbie, die Verkörperung ewiger Jugend, längst das Seniorenalter erreicht. Am 9. März feiert die Kult-Puppe ihren 60. Geburtstag. Dass sie dennoch weiterhin weltweit von jungen Mädchen gehegt und verehrt wird, hat sie ihrer Wandlungsfähigkeit zu verdanken. Barbie ist mit der Zeit gegangen und hat ihren Look angepasst.