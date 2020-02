Bahn zwischen Zug und Thalwil fährt wieder

Reisende von Luzern nach Zürich HB oder umgekehrt mussten via Olten reisen.Von Zug nach Zürich HB oder umgekehrt sollten Reisende die S5 nehmen. Von Baar nach Zürich HB oder umgekehrt gelangte man via S1 nach Zug beziehungsweise mit der S5 zum Zürich HB.

Internationale Züge wurden zudem umgeleitet und hielten ausserordentlich in Rotkreuz. So mussten Reisende von Lugano - Bellinzona und Arth-Goldau nach Zug beziehungsweise umgekehrt via Rotkreuz reisen.