BBC-Moderator kichert über Patrouille-Suisse-Panne

Dass die Besucher des 31. Nordwestschweizerischen Jodlerfests in Mümliswil-Ramiswil unverhofft in den Genuss einer Flugshow kamen, stimmt den TV-Mann heiter. McCoy, der den Ausschnitt aus der Sendung auf Twitter postete, muss sich immer wieder ein Lacher verkneifen.

Imagine turning up to your favourite yodelling festival only to be interrupted by the Swiss Red Arrows...you couldn't make it up. #AfternoonLive pic.twitter.com/WczEibmeU7

Der Leader der Patrouille Suisse hatte im Anflug das grosse Festareal mit Festzelt in Mümliswil gesehen, weshalb er sich entschied, dieses Gelände zu überfliegen. Laut Armeesprecher Daniel Reist sind die Flugzeuge nicht mit GPS ausgerüstet. Als dies McCoy verkündet, versucht er sein Lachen zu unterdrücken.

Für Zuschauer, die nicht wissen, wie Jodeln klingt, blendet der Sender einen Auftritt einer Jodlergruppe ein. «Sollten Sie sich wundern, wie Jodeln aussieht und tönt, hier in bisschen Jodeln...», sagt der McCoy. Es folgt zehn Sekunden Volksmusik. Der Haken daran: Die Szene stammt gar nicht aus der Schweiz, sondern aus Österreich.

«Das sind österreichischer Jodler, nicht Schweizer Jodler», sagt McCoy. «Ich entschuldige mich dafür.» Jedenfalls habe der Pilot im Anschluss an den Irrflug gesagt, die beiden Täler würden aus der Luft sehr ähnlich aussehen.

Bei dem Vorfall vergangenen Samstag hätte die Fliegerstaffel eigentlich die Gemeinde Langenbruck BL überfliegen sollen, wo die Gedenkfeier zum hundertsten Todestag des Schweizer Flugpioniers Oskar Bider stattfand.

Tomorrow Saturday, from 6:35 p.m. to 7:05 p.m.: the @patrsuisse at Stars of Sounds in Murten.Additionally we fly from 11:00 to 11:15 a.m. in honour of Oskar Bieder in Langenbruck. | @vbs_ddps#patrouillesuisse#swissness#schweizerarmee#starsofsounds© WL Swiss Photography pic.twitter.com/w87el7vb6D

