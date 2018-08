Autobahnbrücke mitten in Genua eingestürzt – mehrere Tote

In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Autobahnbrücke eingestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich das Unglück gegen Mittag. Auf Twitter teilten die Rettungskräfte mit, dass ein Grosseinsatz im Gange sei.

Es gebe «dutzende Opfer», sagte der Leiter der Rettungsstelle der norditalienischen Stadt in den Medien, Mitarbeiter der Leitstelle bestätigten AFP die Angaben. Vier Schwerverletzte waren demnach bereits auf dem Weg in Krankenhäuser. Mindestens zehn Menschen starben laut Ermittlern, 20 Fahrzeuge seien betroffen.

Zuvor hatte bereits die Feuerwehr mitgeteilt, dass «Autos und Lastwagen» in die Tiefe gestürzt seien, als ein langes Teilstück der zur A10 gehörenden Morandi-Brücke eingestürzt sei. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polvecera gelandet. Ein Augenzeuge sagte dem Sender Sky Italia, er habe «acht oder neun» Fahrzeuge auf der Fahrbahn gesehen, als sie zusammengebrochen sei.

Laut Nachrichtenagentur Ansa stürzte 40 Meter hohe Brücke auf etwa hundert Metern Länge ein.

Corriere-TV ist live vor Ort:

Laut Feuerwehr handelt es sich um den Ponte Morandi, der auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, der unter anderem Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet überquert. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete, vermuteten die Behörden, dass der Einsturz durch strukturelle Schwächen am Bau ausgelöst worden sei. Es seien Unterhaltsarbeiten an der Brücke vorgenommen worden, gab der Autobahnbetreiber «Autostrade per l'Italia» bekannt. Das Viadukt sei stets unter Beobachtung gestanden. Das Bauwerk stammt aus den 1960er Jahren, vor zwei Jahren wurden Arbeiten an ihr vorgenommen.

Die Bilder des Unglücks:

Wo in Genua die Brücke einstürzte:

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hat den Einsturz der Autobahnbrücke auf Twitter als «entsetzliche Tragödie» bezeichnet.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14. August 2018

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14. August 2018

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Folgt mehr in Kürze. (AFP/sda)