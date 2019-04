Autobahn im Kanton Uri wegen Schneefällen gesperrt

Der heftige Wintereinbruch mit ergiebigen Schneefällen hat am Donnerstag in der Schweiz für grosse Verkehrsprobleme gesorgt. Mehrere Pässe wurden gesperrt, auf der Autobahn A2 vor dem Gotthardtunnel in Uri wurde der Verkehr «bis auf Weiteres» gestoppt. Auch Zugsverbindungen waren betroffen. Gemäss Anfrage von 20min.ch empfiehlt die Urner Kantonspolizei, auf die San-Bernardino-Route auszuweichen.