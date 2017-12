Auto in Flammen, Fahrausweis weg

Ein Auto ist in der Nacht auf Montag auf der Autobahn A2 bei Muttenz ausgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Der Lenker konnte sich in Sicherheit bringen.

Nach Angaben der Kantonspolizei hatte er rund 1,4 Promille Alkohol im Blut. Neben dem Auto ist er auch den Fahrausweis los. Der Brand dürfte eine technische Ursache haben. (woz/sda)