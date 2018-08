Auto fährt in Abschrankung – Fahrer unter Terrorverdacht

Ein Auto ist in die Absperrungen vor dem britischen Parlament in London gerast und hat dabei nach Polizeiangaben zwei Passanten verletzt. Für keinen der Verletzten bestünde jedoch Lebensgefahr. Der Fahrer des Autos sei von bewaffneten Polizisten festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Er stehe unter Terrorverdacht. Gegen den Mann Ende 20 werde wegen «Verdachts terroristischer Taten» ermittelt.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.