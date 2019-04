Australien lässt Millionen Katzen töten

83 Prozent werden abgeschossen

Das Dezimierungsziel wurde allerdings nie angepasst. Seit zwei Jahren werden die verwilderten Katzen nun systematisch getötet. Täglich streuen Jäger Tausende vergiftete Köder quer durch das Hinterland, auch mithilfe von Flugzeugen. Als Begleiterscheinung werden dabei auch gleich europäische Füchse getötet, eine ebenfalls eingeschleppte Problemtierart. Jäger stellen zudem Fallen auf und schiessen die Katzen mit Gewehren oder auch mit Pfeil und Bogen. Der Abschuss ist bislang am erfolgversprechendsten – im ersten Jahr wurden fünf von sechs getöteten Raubtieren geschossen, wobei neben Jägern auch Farmer einen grossen Teil dazu beigetragen haben, wie das «New York Times Magazine» schreibt.

Eine Reporterin der Zeitung hat in Australien Katzenforscher begleitet, Zoologen beim Versuch der Wiederansiedlung von bedrohten Arten beobachtet und mehrere Katzenjagden dokumentiert. Sie hat mit Wissenschaftlern gesprochen, die mit GPS-Trackern versuchen, das Verhalten der Tiere in der australischen Wildnis zu verstehen und den Einfluss auf die heimische Artenvielfalt abzuschätzen. Sie hat den Mann getroffen, der die Giftwürste herstellt, welche über dem Kontinent abgeworfen werden. Und sie ging mit Mitgliedern von Sportschützenvereinen auf nächtliche Pirschen. Diese Vereine hätten in Australien Einfluss und organisierten sich für die Jagd auf «unerwünschte Tiere» – ziemlich erfolgreich, wie es in der Reportage im «Times Magazine» heisst.

Zweifel an der Wirksamkeit

Die Dezimierung der Streuner wird vielerorts allerdings nicht gern gesehen. Als die Regierung 2015 erstmals die Pläne vorstellte, sprachen Tierschützer von Katzengenozid, und vor allem die Besitzer der rund 2,7 Millionen Hauskatzen in Australien waren nicht erfreut. Sie befürchteten, dass auch ihre Lieblinge fälschlicherweise als Streuner abgeschossen oder vergiftet werden könnten. Die Empörung, Unterschriftensammlungen und Kampagnen auf sozialen Medien nützten aber nichts, die Regierung hielt an ihren Plänen fest – zwei Millionen Streuner müssen bis 2020 weg.

Im Februar 2019 veröffentlichten fünf australische Ökologieforscher ihre Erkenntnisse dazu und warfen der Regierung vor, dass die Ausmerzungspläne auf einer schwachen wissenschaftlichen Basis beruhen. So habe man die Anzahl der wild lebenden Katzen falsch eingeschätzt, man könne den Fortschritt der Dezimierung kaum zuverlässig überprüfen, und das Ziel der zwei Millionen getöteten Katzen sei nicht an eine tatsächliche Verbesserung für die Fauna gekoppelt.