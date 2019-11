Auf zum Rekordflug – 19 Stunden in der Luft mit 52 Probanden

Um 5.53 Uhr ist eine Boeing 787-900 der australischen Airline in London gestartet und soll morgen Mittag Lokalzeit in Sydney landen. Über 19 Stunden wird die Maschine dann in der Luft gewesen sein. Mit an Bord sind 4 Piloten und 52 Passagiere, darunter einige Journalisten und Wissenschaftler.