Atatürk-Flughafen schliesst nach Unfall

Auf dem Flughafen von Istanbul ist eine Privatmaschine von der Landebahn abgekommen und in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr am Atatürk-Flughafen sei ausgerückt, um die Flammen zu löschen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Gemäss «Euronews» wurde der ganze Flughafen darauf geschlossen.

Meldungen über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht. Andere Medien berichteten, die Maschine sei bei der Landung verunglückt. Weitere Starts und Landungen wurden gestoppt. Gemäss italienischen Medien handelt es sich beim Flugzeug um eine Cessna Citation VII.

Atatürk Havaliman?’na acil ini? s?ras?nda pistten ç?karak alev alan özel jette 4 ki?i yaraland?. 22:15 / 21.09.2017 pic.twitter.com/7S0ExkTYD3 — Mr. ???? (@slymnensky) September 21, 2017

