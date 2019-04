Asylunterkunft von Oftringen steht in Brand

In Oftringen steht ein Gebäude, in dem Asylsuchende untergebracht sind, in Flammen. Das Feuer soll vor 18 Uhr ausgebrochen sein. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz, schreibt die Online-Ausgabe der «Aargauer Zeitung». Die Bewohner seien aus dem Gebäude evakuiert und in andere Unterkünfte verteilt worden.