Der Gangsterboss schöpft als Erster Verdacht. «Ich glaube, sie ist eine offizielle Informantin», schreibt Carl Williams 2006 in einem Brief aus dem Gefängnis. «Ich habe damit 100 Prozent recht, auch wenn ich nicht recht haben möchte.» Er habe diese Frau lange unterstützt, sie oft vor anderen in Schutz genommen. Damit sei es nun vorbei.