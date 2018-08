Angriff auf Frauen: Täter sind identifiziert

Die meisten der mutmasslichen Angreifer hätten nach eingehenden Abklärungen der Kriminalpolizei identifiziert werden können, teilte die Genfer Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mit. Sie habe das Eidgenössische Justizdepartement darum gebeten, das Verfahren wegen der Nationalität der Verdächtigen an Frankreich abzutreten.

Die Nationalität stünde sonst einer Ausweisung im Weg. Die französischen Untersuchungsbehörden wollen erst wieder informieren, wenn die mutmasslichen Täter festgenommen sind.

Ein Opfer liegt immer noch im Koma

Eine Gruppe Männer hatte in der Nacht auf letzten Mittwoch fünf Frauen mit Jahrgängen zwischen 1985 und 1996 angegriffen, nachdem diese ein Nachtlokal verlassen hatten. Zwei Frauen wurden dabei schwer am Kopf verletzt. Ein Opfer liegt noch im Koma.

Der Angriff warf nicht nur in Genf hohe Wellen. Am Sonntagnachmittag forderten in Lausanne, Bern, Basel und Zürich insgesamt rund 500 Personen das Ende der Gewalt gegen Frauen. Schon am vergangenen Donnerstag hatten sich in Genf rund 100 Personen zu einer Kundgebung versammelt. (fal/sda)