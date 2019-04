Andermatt ist von der Aussenwelt abgeschnitten

Der Winter hat sich zurück gemeldet: In den Alpen fiel seit Mittwoch bis zu eineinhalb Meter Neuschnee. Und er sorgte am Donnerstag für erhebliche Verkehrsprobleme und brachte grosse Lawinengefahr. Am meisten Neuschnee gab es am Alpenhauptkamm vom Simplon bis ins Gotthardgebiet und im westlichen Tessin mit einem bis zu eineinhalb Meter. Das Dorf Andermatt ist momentan weder per Bahn noch auf der Strasse erreichbar. Dies auf Grund der erhöhten Lawinengefahr. In der Nacht auf Freitag sollten die Schneefälle enden.