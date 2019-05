Am Wochenende gibt der Winter ein Comeback und bringt den Schnee zurück. «Am Samstag dreht der Wind und bringt so kältere Luft in die Schweiz», erklärt der Meteorologe Cédric Sütterlin von Meteonews.

Am Alpennordhang kann am Samstagnachmittag in höheren Lagen bis zu 40 cm Neuschnee fallen. Der Bund hat wegen des starken Schneefalls eine Warnung herausgegeben. Es herrscht Gefahrenstufe 3 (von 5).

Ungemütlich ist es auch in der Nacht auf Sonntag, in der die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen. Die Schneefallgrenze sinkt weiter bis in tiefere Ebenen.

«Aussergewöhnlich» für diese Jahreszeit

Aus Sicht der Obstbauern wird der Wochenbeginn wohl der Tiefpunkt des Kälteeinbruchs. Am Montag- und Dienstagmorgen ist nämlich Frost möglich, da die Nächte mehrheitlich klar sind. Das kann den Obstpflanzen zusetzen. Bereits im April 2017 kämpften zahlreiche Bauern gegen Frostschäden. Sütterlin: «Solches Wetter ist für die Jahreszeit schon aussergewöhnlich.»