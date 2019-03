Zuvor hatte die Airline erklärt, Äthiopien habe nicht die nötige Ausrüstung, um den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder auszuwerten.

Die beiden Flugschreiber waren am Montag am Absturzort in der Nähe von Addis Abeba geborgen worden. Die Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 war am Sonntagmorgen verunglückt. Dabei kamen 157 Menschen ums Leben.

Video: 157 Tote bei Flugzeugabsturz in Äthiopien