Achtung, jetzt wird es rutschig

Kaltes Erwachen am Sonntag. Am Morgen liegen die Temperaturen auch im Flachland um den Gefrierpunkt. Autofahrer sollten in der Früh also besonders vorsichtig sein. «Schneeglätte oder überfriedende Nässe sind möglich», schreibt der Wetterdienst Meteonews. «In erhöhten Lagen ist mit schneebedeckten Fahrbahnen zu rechnen», heisst es weiter.

Viele Wolken und lokale Schneeschauer, dazwischen sonnige Abschnitte. Kühl mit 3 bis 6 Grad. ^tk pic.twitter.com/Tw11oYhYTh — SRF Meteo (@srfmeteo) 26. November 2017

Auch SRF Meteo warnt vor rutschigen Strassen:

An alle Frühaufsteher: am Sonntagmorgen können die Strassen und Gehwege stellenweise rutschig sein. #Glättegefahr ^ds pic.twitter.com/RH2gObS7un — SRF Meteo (@srfmeteo) 25. November 2017

Die Tageshöchstwerte liegen am Sonntag zwischen 3 und 5 Grad. Mit den Temperaturen sinkt auch die Schneefallgrenze: «Temporär kann das Flachland leicht angezuckert werden», sagt Klaus Marquardt von Meteonews.

«Wir sind im normalen Fahrplan»

Abgesehen von einem kurzen Anstieg von Schneefallgrenze und Temperaturen am Dienstag geht es in der nächsten Woche winterlich weiter. In der zweiten Wochenhälfte wird das Thermometer noch weiter sinken. Am Freitag bewegen sich die Temperaturen knapp über der Nullgradgrenze.

Gemäss Marquardt ist es im Vergleich zum letzten Jahr, das sich besonders im Dezember deutlich zu mild zeigte, kälter. Die jetzige Temperaturentwicklung sei der Jahreszeit angemessener. «Wir sind im normalen Fahrplan.» (woz/sep)