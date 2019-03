Aargauerin gewinnt 184 Millionen Franken bei Euromillions

Eine Frau im Kanton Aargau hat laut einem Medienbericht im vergangenen Oktober bei Euromillions den Jackpot geknackt – und 183,6 Millionen Franken gewonnen. Die Gewinnerin will anonym bleiben.

Die Frau spielte mit einem Einsatz von 24.50 Franken, wie die Zeitungen der CH Media am Samstag berichteten. Die Frau lebe in bescheidenen Verhältnissen und wolle an ihrem bisherigen Wohnort bleiben. Gemäss dem Medienbericht hat die Frau auch ihren Job nicht aufgegeben.