Der Regionalpolizei Zurzibiet gelang diese Woche ein spezieller Coup: Ihr ging ein Mann ins Netz, der nach eigenen Angaben während 48 Jahren ohne Führerschein auf Schweizer Strassen unterwegs gewesen ist.

Angehalten wurde der Mann anlässlich einer Verkehrskontrolle in Kleindöttingen AG. «Es war eine reine Routinekontrolle, am Fahrstil des Mannes ist uns überhaupt nichts Spezielles aufgefallen», sagte Polizeichef René Lippuner am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.