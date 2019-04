65-Jähriger stirbt bei Unfall im Gotthard

Im Gotthardtunnel hat sich am Mittwoch um 9.15 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Gemäss einer Sprecherin der Kantonspolizei Uri hat sich rund zwei Kilometer vor der Tunnelausfahrt in Göschenen bei einem Aufleger eines Sattelschleppers, der in Richtung Norden unterwegs war, ein Rad gelöst. Das Rad geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen Reisecar. Es wurde zurückgeschleudert und durchschlug danach die Windschutzscheibe eines Autos, das hinter dem Lastwagen gefahren war. Der Lenker des Autos verstarb noch auf der Unfallstelle.