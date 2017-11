54-Jähriger in Bellach SO erschossen

Ein 54-jähriger Schweizer ist in der Nacht auf Dienstag in einem Mehrfamilienhaus im solothurnischen Bellach erschossen worden. Die Hintergründe der Tat lagen zunächst noch im Dunkeln.

Die Polizei wurde gemäss eigenen Angaben von einer Hausbewohnerin auf die Tat aufmerksam gemacht. Die Frau hatte zuvor einen Schuss gehört. In einer Wohnung fand die Polizei einen toten Mann. Er hatte dort gewohnt.

In der gleichen Wohnung stiess die Polizei auf eine weitere Person. Diese wurde im Zuge der Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die von der Kantonspolizei Solothurn und der Staatsanwaltschaft aufgenommenen Ermittlungen gehen in alle Richtungen und dauerten vorerst noch an, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

(mch/sda)