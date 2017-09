51-Jähriger rammt Autos, Tafeln und ein Palett

Am späten Samstagabend begab sich ein Autofahrer auf eine Amokfahrt von St. Gallen nach Herisau und wieder zurück. Der 51-Jährige kam mehrmals von der Fahrbahn ab und verursachte mehrere Kollisionen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

Am Samstag kurz vor 23 Uhr fuhr ein 51-jähriger Automobilist vom Westen der Stadt St.Gallen nach Herisau. Auf der Bildweiherstrasse kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Randstein. Zudem touchierte er mit dem Aussenspiegel einen Mast. Danach setzte er seine Fahrt fort. Auf der St.Galler-Strasse kam der Autofahrer ein weiteres Mal von der Fahrbahn ab und hinterliess einen Flurschaden. Er fuhr auf einen Parkplatz eines Geschäftes, wobei er in eine Werbetafel fuhr. Beim Wenden kollidierte er mit einem Palett mit Erde, welches in einen Roller geschoben wurde.

Kollision auf der Sturzeneggstrasse

Danach fuhr der Mann wieder in Richtung St.Gallen. Auf der Sturzeneggstrasse kam es zu einer weiteren Kollision, bei der der Autofahrer in eine Signaltafel fuhr. Anschliessend kollidierte er mit einem parkierten Auto, das in ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

Kurze Zeit später konnte die Stadtpolizei St.Gallen den 51-Jährigen auf einem Parkplatz anhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen war er fahrunfähig. Der Mann musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei klärt die genauen Hintergründe ab. (oli)