39-jähriger Berner tot aus Walliser See geborgen

Auf dem See westlich des Restaurant les Illes in Sitten ereignete sich das Unglück. Quelle: Google Maps

Beim Steh-Paddeln auf einem See in Sitten im Wallis ist am Freitagabend ein Mann ins Wasser gefallen und später tot geborgen worden. Warum er ins Wasser stürzte und starb, wird noch untersucht, dafür wurde eine Autopsie angeordnet.

Der Mann sei plötzlich ins Wasser gefallen und von der Wasseroberfläche verschwunden, heisst es in einer Mitteilung der Walliser Kantonspolizei vom Samstagabend. Die sofort eingeleitete Suche sei vorerst erfolglos geblieben.

Erst nach etwa eineinhalb Stunden wurde der leblose Körper geborgen. Beim Opfer handelt es sich um einen 39-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern. (tag/sda)