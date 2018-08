39 Schüler aus Luzerner Fluss gerettet

Die 39 Sekschüler und ihre vier Begleitpersonen wurden bei der Exkursion vom rasch ansteigenden Bach überrascht und mussten gerettet werden. Die Schulklasse aus dem Kanton Luzern war in Doppleschwand unterwegs, als beim Zusammenfluss der Fontanne und der Kleinen Emme das Gewässer stark anstieg.

Ein Sprecher der Luzerner Polizei sagte, man habe um 12.45 Uhr einen Anruf von einer Drittperson erhalten. Es befänden sich Kinder im Bach, das sei doch gefährlich, habe diese gesagt.

Mit Grossaufgebot ausgerückt

Darauf sei man mit einem Grossaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Ambulanzteams und der Rega ausgerückt. Ein Kind sei aus der Luft von einer Flussinsel gerettet worden. Sämtliche Beteiligten konnten aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit gebracht werden.

Einige Schüler hätten sich leicht verletzt, dabei handle es sich um Schürfungen oder Schrammen. Die Betroffenen werden von einem Careteam betreut. Die Klasse wurde zu einem Sammelpunkt gebracht.

Pegel steigt seit Mitternacht

In welchem Zusammenhang die Gruppe unterwegs war, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen. Die Schule hat im Kanton Luzern erst in zwölf Gemeinden begonnen. Der Pegel der Kleinen Emme steigt laut Zahlen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) seit Mitternacht kontinuierlich an, am Vormittag wurde innert 20 Minuten ein sprunghafter Anstieg von 17 Zentimetern gemessen.

Die Luzerner Polizei rät, Gewässer gut im Auge zu behalten und sich bei hohen Wasserständen von Flüssen und Bächen fernzuhalten. (fal/sda)