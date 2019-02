Ein zu Unrecht verurteilter Mann, der in Kalifornien fast 40 Jahre lang im Gefängnis sass, bekommt eine Entschädigung in Millionenhöhe. Die Stadt Simi Valley einigte sich mit dem 71-jährigen Craig Coley auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 21 Millionen US-Dollar (cirka 20,9 Millionen Schweizer Franken).