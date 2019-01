Am Donnerstag sind in Davos zwei Lawinen niedergegangen. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, wurden dabei zwei Personen verschüttet. Eine davon erlag ihren Verletzungen.

Die erste Lawine löste sich um 14 Uhr an der Winterlücke beim Flüela-Wisshorn, dabei wurde ein 31-jähriger Splitboardfahrer mitgerissen. Seine drei Tourenkollegen konnten ihn orten und vor dem Eintreffen der Rega aus einer Tiefe von mehr als zwei Metern aus dem Schnee bergen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort erlag er am Freitagmorgen seinen Verletzungen.