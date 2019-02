Knapp einen Monat nach der Tötung einer 66-jährigen Frau in Aarau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann bestreitet die Tat.

Der 28-jährige in der Region wohnhafte Kroate wurde am Dienstagabend festgenommen, wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau werde beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft für den Mann stellen.