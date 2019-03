26-Jährige war bereits sein zweites Opfer

Am Dienstag findet im Bezirksgericht Imboden in Domat/Ems der Prozess gegen den Mann statt, der die Tochter von A. und H. C. auf dem Gewissen hat. Die damals 26-jährige L. C. war am 18. Januar 2017 am frühen Morgen mit dem Roller von Domat/Ems nach Chur unterwegs, als ein Autofahrer bei einem Überholmanöver frontal mit ihr zusammenprallte. Die junge Köchin wurde 43 Meter entgegen ihrer Fahrtrichtung auf die Fahrbahn geschleudert und erlag ihren Verletzungen.