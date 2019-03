24 tote Katzen gefunden – im Tiefkühler und Gartenhaus

Polizei und Thurgauer Veterinäramt haben am Donnerstag eine private Tierhaltung in Müllheim geräumt. Hunden und Katzen wurden in einem Privathaushalt unter prekären Verhältnissen gehalten.

In einem Privathaushalt seien bei einer amtlichen Tierschutzkontrolle stark verwahrloste und vernachlässigte Tiere in prekären hygienischen Haltungsbedingen angetroffen worden, teilte das Thurgauer Veterinäramt mit.

Insgesamt wurden 18 Katzen, zwei Hunde, vier Kaninchen, sieben Hühner und vier Wüstenrennmäuse vorsorglich beschlagnahmt. Neben den lebenden Tieren fand das Veterinäramt 21 tote Katzen in einem Gefrierschrank, zusammen mit Lebensmitteln. Drei in Plastiksäcken verpackte Katzenkadaver lagen in einem Gartenhäuschen.