21-Jähriger prallt mit seinem Auto in Haus

Ein 21-Jähriger ist am Dienstag gegen 4 Uhr mit seinem Auto in Schüpfen von der Strasse abgekommen und erst in einen abgestellten Anhänger und dann in ein Haus geprallt. Er musste verletzt aus dem Wrack befreit und ins Spital gebracht werden.

Am Unfallauto entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Schäden im Haus waren am Dienstagmittag noch Gegenstand von Abklärungen, erste Schätzungen gingen von gegen 100'000 Franken aus. Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Strasse zwischen Bundkofen und Kosthofen musste während runf fünf Stunden gesperrt werden. Zur Betreuung von betoffenen Personen wurde das Care Team des Kantons Bern aufgeboten.

Kollsion mit Tunnelwand

Auch im Kanton Solothurn kam es zu einem Selbstunfall. Auf der A5 bei Biberist bei der Ausfahrt Solothurn West verlor am Montagmittag ein Autolenker im Spitalhoftunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Tunnelwand. Dabei überschlug sich das Auto.

Der 59-jährige Lenker und seine Mitfahrerin wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Der Unterhaltsdienst der Autobahn musste die Fahrbahn von den Fahrzeugteilen reinigen, die sich über eine Länge von rund 50 Metern verteilten. (sda)