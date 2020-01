20-jährige Freiheitsstrafe für «Seefeld-Mord»

Erpressungsplan

Das Tötungsdelikt war Teil eines Erpressungsversuchs. Ausgedacht hatten ihn der Schweizer und der Litauer, die sich als Häftlinge in der Zürcher Strafanstalt Pöschwies kennengelernt und angefreundet hatten. Um rasch in Freiheit zu kommen, entwickelten sie einen teuflischen Plan.

Dazu nutzte der Litauer – laut Gutachter ein «pathologischer Lügner» – den Hass des Schweizers auf alle «Kapitalisten». Er machte ihm weis, er sei im Besitz brisanter Informationen über einen Schweizer Gossindustriellen, und von diesem gehe höchste Gefahr für sie beide und ihre Familien aus. Man müsse etwas unternehmen und darum aus dem Gefängnis raus kommen.

Brief an Kantonsparlament

Ganz nach Plan kehrte der Schweizer nach einem Hafturlaub nicht in die Strafanstalt zurück. In einem Brief ans Zürcher Kantonsparlament forderte er im Namen einer «unbekannten litauischen Täterschaft» die sofortige Freilassung des Litauers, ansonsten werde ein Mensch sterben.

Nachdem das Ultimatum ergebnislos verstrichen war, schritt er gemäss Drehbuch zur Tat. Am frühen Nachmittag des 30. Juni 2016 erstach er mit einem eigens gekauften Messer einen zufällig anwesenden Mann. Rund ein halbes Jahr später wurde er festgenommen. Er hatte im Darknet nach Waffen und Munition gesucht und sich mit einem angeblichen Verkäufer getroffen, der in Wirklichkeit Polizist war.