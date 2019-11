Föhnsturm und ein halber Meter Neuschnee in den Bergen

Die Kleine Scheidegg liegt auf gut 2000 Metern über Meer und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Sie liegt auf dem Weg zum Jungfraujoch.

Bis zu einem halben Meter Neuschnee

In den Alpen hat es in der Nacht auf Freitag teilweise stark geschneit. Es fiel verbreitet bis zu ein halber Meter Neuschnee, wie Meteonews mitteilt. Im Tessin sank die Schneefallgrenze regional bis in tiefe Lagen. Die Strassen auf der Nord-Süd-Achse sind schneebedeckt.

Auch auf beiden Seiten des Gotthardtunnels liegt Schnee.

#A2 - Chiasso - Gotthard - zwischen Biasca und Airolo in beiden ->en schneebedeckte Fahrbahn — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) November 15, 2019

Zudem hat es teilweise heftig gestürmt. Der Föhnsturm sorgte für Orkanböen. Auf dem Jungfraujoch wurden 162 km/h gemessen.

So stark war der #Sturm ????? in den Alpen. #Föhn in den Alpen und der Südostwind auf den Berggipfeln lassen nun am Vormittag rasch nach. Das Tief zieht nach Norden weiter. Dennoch zunächst vor allem in den Alpen #Schnee????? oder unter 800 - 1400 m #Regen?????. ^je pic.twitter.com/EPpVEBxRvn — SRF Meteo (@srfmeteo) November 15, 2019

Weil der Sturm grosse Schneemengen bewegte, ist die Lawinengefahr akut. Auch das Institut für Schnee- und Lawinenforschung warnt vor einer erheblichen Lawinengefahr.

Mix aus Sonne und Wolken

In den Alpentälern werden auch noch am Freitagmorgen Windspitzen von 60 bis 90 km/h erreicht, auf den Berggipfeln sind sogar deutlich über 100 km/h möglich. Das schreibt auch SRF Meteo auf Twitter.

Zwischenstand #Föhnsturm: In den #Alpentälern bereits Böen bis knapp 100 km/h. Auf den Bergen #Orkanböen.????? Dank #Föhn mild: bis 14 Grad ????? ^ls pic.twitter.com/GX4aJRHMbW — SRF Meteo (@srfmeteo) November 14, 2019

Im Norden sei es hingegen nur selten nass. Die Schneefallgrenze liegt hier laut Meteonews bei 700 bis 1300 Metern. Im Westen liegt diese bei etwa 500 bis 800 Metern, im Süden zwischen 700 und 1300 Metern. Ansonsten bleibt das Wetter eher freundlich. Es ist am Freitag mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. Dank dem Föhn bleiben die Temperaturen mild, heisst es bei SRF Meteo.