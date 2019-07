20'000 Blitze und viel Regen: Gewitter beenden die Hitzewelle

Starkregen über Stäfa. Video: Tamedia

Starkregen führte auch in der Ostschweiz zu überschwemmten Kellern, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau und St. Gallen am Dienstag auf Anfrage sagte. Gegen halb eins in der Nacht habe die Feuerwehr im Raum Sirnach und Kreuzlingen zu insgesamt ein Dutzend Einsätzen ausrücken müssen, um nach starkem Regen vollgelaufene Keller auszupumpen. Weitere Schäden seien nicht registriert worden.

Im Kanton St. Gallen kam es laut Kantonspolizei zu fünf Einsätzen in den Regionen Heerbrugg, Flumserberg, Flawil und Wil. Die Autobahn A1 bei Wil sei gegen 1 Uhr in der Früh wegen eines gestauten Baches kurzzeitig überschwemmt worden. Polizei und Feuerwehr mussten die Autobahn säubern. Einzelne Autos seien beschädigt worden.

Im Kanton Aargau zog ein Gewitter der Stufe Rot von Wohlen mit 43 km/h in östliche Richtung und brachte ebenfalls Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Letzter Hitzetag im Norden

Der Montag war verbreitet nochmals ein Hitzetag mit örtlich bis über 35 Grad. Am wärmsten wurde es dabei mit 35,7 Grad in Sitten. Für 15 Kantone ging eine Unwetterwarnung raus: NW, SG, SH, LU, ZG, UR, AG, SZ, BE, OW, ZH, AI, TG, GL und AR. In der Zentralschweiz, in Graubünden und im Tessin gab es am Abend bereits teils kräftige Regengüsse und Gewitter. Lokal gab es auch Hagel. In den Kantonen Bern und Solothurn fielen Körner mit einem Durchmesser von bis zu drei Zentimetern.