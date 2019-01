«Eine Lawine in diesem Ausmass war nicht voraussehbar», sagte Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntisbahnen an einer Medienkonferenz. Noch nie in der 84-jährigen Geschichte der Säntisbahn habe es so etwas gegeben. Selbst Fachleute seien überrascht. «Wir haben mit Lawinen viel Erfahrung», sagte Vattioni. Lawinengefährlich sei eigentlich die Südflanke des Säntis auf der anderen Seite.