17 Verletzte nach Unfall mit Bus und Tram in Basel

Am Sonntagvormittag hat sich an der Kreuzung Margarethenstrasse/Dornacherstrasse in Basel eine Kollision ereignet. Diese war so heftig, dass ein Tram der Linie 2, das in Richtung City unterwegs war, entgleiste, wie «20 Minuten» berichtet. In den Unfall involviert war auch ein Bus der Linie 36 sowie ein Auto. Einer Augenzeugin zufolge wurden mehrere Krankenwagen zur Unfallstelle aufgeboten.