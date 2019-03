Die Insassen hätten 33 verschiedene Nationalitäten gehabt. Die Rettungsmassnahmen liefen noch, hiess es am Vormittag in einer Mitteilung. «Wir bestätigen hiermit, dass unser planmässiger Flug ET302 von Addis Abeba nach Nairobi heute in einen Unfall involviert war», erklärte die Airline.

Wie das EDA gegenüber Redaktion Tamedia mitteilte, stünde die Schweizer Vertretung in Addis Abeba mit den zuständigen örtlichen Behörden in Kontakt. «Dem EDA liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor.»

Kurz nach dem Start brach der Kontakt ab

Die Maschine hob demnach um 08.38 Uhr vom Flughafen Bole International ab, sechs Minuten später brach der Kontakt ab. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Maschine nahe der Stadt Bishoftu südöstlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba befunden. Zur Absturzursache war zunächst nichts bekannt.



Flug ET302 war von Äthopien ins südliche Nachbarland Kenia unterwegs. Screenshot: Flightradar24

Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus.

Ethiopian Airlines passenger jet crashes on flight from Addis Ababa to Nairobi, prime minister sends condolences https://t.co/BlWMwX7XzV — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 10. März 2019

Die Maschine, eine Boeing 737-8 MAX, wurde erst im November 2018 ausgeliefert und war unter der Immatrikulation ET-AVJ unterwegs. Die Maschine wurde vor allem für Flüge zwischen Addis Abeba und Johannesburg oder Tel Aviv eingesetzt. Diese Boeing ist der gleiche Flugzeugtyp wie der von der indonesischen Gesellschaft Lion Air, der im Oktober 13 Minuten nach dem Start in Jakarta abgestürzt war. Alle 189 Menschen an Bord kamen ums Leben.

Zuletzt war ein Passagierflugzeug der Ethiopian Airlines im Jahr 2010 in einen schweren Unfall verwickelt. Damals explodierte eine Boeing 737-800 Nach dem Start im Libanon – 83 Passagiere und sieben Crewmitglieder kamen ums Leben.

Ethiopian Airlines gehört wie die Swiss oder Lufthansa zur Star Alliance und fliegt Destinationen in 85 Ländern an, darunter Genf.