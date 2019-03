In einer Pressekonferenz gab Ethiopian Airlines bekannt, dass der Pilot über Probleme mit dem Flugzeug berichtete und um eine Rückkehr an den Flughafen bat. Diese Anfrage wurde vom Tower gutgeheissen. Der Start war bei gutem Wetter erfolgt.

In a press conference the Ethiopian Airlines CEO stated that the pilot of #ET302 reported difficulties with the aircraft to ATC. He was given clearance to return to the airport.

— Aviation Safety Net (@AviationSafety) 10. März 2019