Derzeit werde noch nach Vermissten gesucht. Der Tornado habe im Bezirk Lee «katastrophale» Schäden angerichtet, sagte der Sheriff. Die Spur der Verwüstung sei rund 400 Meter breit und mehrere Kilometer lang.

Medien sprechen von mehreren Tornados

Während der Sheriff in einem vom Sender CBS veröffentlichten Video von einem Tornado sprach, berichteten einige US-Medien, es habe mehrere Tornados gegeben. Neben Alabama seien auch Gebiete im benachbarten Georgia von den Tornados getroffen worden.

More tornado damage footage out of Smiths Station, Alabama. (https://t.co/rxglsOaFYm) pic.twitter.com/Q4P6q4Q0xo

— WeatherNation (@WeatherNation) 3. März 2019